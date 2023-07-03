03.07.2023
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
03.07.2023
Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса
03.07.2023
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
03.07.2023
В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
На Солнце произошла вторая за лето вспышка высшего балла X
24.04.2023
Солнце ударило по Земле - произошла мощная магнитная буря
16.01.2023
Всплеск январской активности на Солнце завершен, но точку ставить рано
12.01.2023
Вслед за вспышками на Солнце «дрогнуло» магнитное поле Земли
11.01.2023
Ранним утром 11 января произошла третья в 2023 году вспышка высшего класса на Солнце
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023