На Солнце произошла вторая за лето вспышка высшего балла X

В ночь на понедельник, третьего июля 2023 года, на Солнце зарегистрирована вторая за лето вспышка высшего балла X. Предыдущее подобное событие наблюдалось около двух недель назад - 20 июня. Последствий для Земли пока не ожидается, сообщается на сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вспышка классифицирована по самой нижней границе своего класса; её присвоен балл X1.0. Это значит, что по мощности она находится на границе между высшим баллом X и следующим, более низким классом, обозначаемым буквой М.

По прогнозам специалистов, произошедшая вспышка не приведет к магнитным бурям. На данный момент предполагается лишь небольшой рост потоков заряженных частиц вблизи орбиты Земли.

«Исходя из анализа солнечного состояния, наступившая неделю будет спокойной в геомагнитном плане», - отмечают в Лаборатории. Возможны несколько средних вспышек, которые не смогут повлиять на состояние магнитного поля Земли и радиационное состояние околоземного пространства.

Специалисты отмечают, несмотря на заметное число пятен (потенциальных мест вспышек), Солнце продолжает находиться в состоянии крайне низкой активности, не характерной для текущей стадии солнечного цикла. Пока не наблюдается признаков начала движения к максимуму цикла, до которого предположительно, остается уже менее года.

Напомним, в начале 2023 года В Лаборатории солнечной астрономии отмечали резкий рост активности Солнца. По состоянию на середину февраля на Солнце было зарегистрировано уже пять вспышек высшего балла "Х" (за 2022 год таких событий было всего семь, а в 2021 году только три). В ночь на 18 февраля 2023 года на Солнце произошла экстремально сильная и продолжительная вспышка, в ночь с 24 на 25 февраля - длительная вспышка мощностью М3.7.

Наибольшая солнечная активность также регистрировалась в марте и апреле 2023 года – тогда с интервалом в месяц произошли две экстремально крупные магнитные бури уровня 4 по 5-бальной шкале.