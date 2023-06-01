01.06.2023
Сегодня православные чтят память святых супругов, ставших примером святости в семейной жизни
01.06.2023
В Миассе ребенок застрял в заборе: ему понадобилась помощь спасателей
01.06.2023
На улицах города Челябинска работает 145 единиц дорожной техники
01.06.2023
Уральский Федеральный округ попал в красную зону по лесным пожарам
01.06.2023
Сёстры монастыря в Челябинской области опекают выпавшего из гнезда воронёнка
31.05.2023
В Челябинской области набирают популярность ресурсные классы для особых детей
На Таганае открыли грибной сезон
07.01.2023
Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
13.10.2022
Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
06.01.2021
В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023