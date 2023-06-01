На Таганае открыли грибной сезон

В национальном парке Таганай (Челябинская область) начался грибной сезон. Как сообщили в пресс-службе учреждения, первый гриб - пилолистник чешуйчатый вырос на пне вековой ели.

Пилолистник чешуйчатый открыл на Таганае грибной сезон. Дебютант заселил трухлявый пень от упавшей вековой ели.

Излюбленные места пилолистника - гнилая древесина, деревянные столбы ЛЭП и даже шпалы, за это в народе его прозвали «шпальный гриб».

Гриб хоть и ранний, но быстро не исчезнет, а будет украшать таганайские пни до сентября.

Молодые пилолистники съедобны, а вот взрослые экземпляры сильно твердеют и не поддаются никакой термической обработке, - отметили в нацпарке. О ядовитости гриба информация отсутствует.