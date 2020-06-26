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На Таганае появится лестница, какой не может похвастаться даже остров Святой Елены

Среда обитания
Сегодня, 10:36

Национальный парк "Таганай" (Челябинская область) обзаведется лестницей в 752 ступени, которая приведет туристов на Двуглавую сопку.

Таким количеством ступеней не может похвастаться даже лестница Иакова на острове Святой Елены, где их "всего" 699, отмечают в телеграм-канале нацпарка "Таганай ньюс".

Еще 70 метров подъема на Двуглавую сопку станут проще для гостей заповедной территории в самом скором времени - секцию в 187 ступеней уже начали красить, а внизу подходит к концу обустройство площадки у входа.

После завершения этих работ - проводятся в рамках национального проекта "Экология" - монтажная бригада начнет установку следующего трапа, который будет в два раза длиннее.

Кроме того, в приюте "Таганай" появились два оборудованных кострища - со скамейками, где туристы смогут удобно расположиться и смотреть на огонь. Сами конструкции защищают площадки вокруг костров от вытаптывания. Как отмечают в нацпарке, грязи там будет меньше.

В ближайшем времени на территории приюта появятся два новых туалета, подойдет к концу возведение сервисного центра, где будут принимать туристов, а проходящие мимо группы отдыхающих смогут погреться и отдохнуть.

 

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