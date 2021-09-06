06.09.2021
На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки
06.09.2021
В центре Челябинска снесут больные и аварийные деревья
06.09.2021
Челябинцев приглашают к созданию уникального логотипа родного города
05.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября
05.09.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 88 тысяч
04.09.2021
ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни
На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки
26.08.2021
Следом за «Зюраткулем» и «Таганаем»: в нацпарке «Зигальга» едва не случилась большая беда
26.08.2021
О желании «забежать за облака» Таганая заявили уже около пятисот марафонцев
25.08.2021
На Таганай вернулась весна
19.08.2021
На Таганае созрел рекордный урожай «уральского винограда»
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021