На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки

Останцы Семибратки в национальном парке «Таганай» (Челябинская область) очистили от рекламы.

Интересно, что оставленные на камнях надписи стерли их авторы - представители компании «Чёрный чеснок». Участников незапланированной волонтёрской акции не остановил проливной дождь.

«Мы совершили ошибку. Хорошо, что у нас есть возможность всё исправить. И напомнить другим, что поступать так не нужно», - отметил представитель компании Владимир Пантелеев.

Кроме своих следов, тюменцы «зачистили» и те, что оставили другие несознательные посетители. Среди образцов «наскальной живописи» были как свежие, так и совсем давние.

«Ликвидировать удалось все. Правда, буквы на самой вершине одного из Братьев остались до следующего раза – в сырую погоду подъём к ним небезопасен», - сообщили в нацпарке «Таганай».