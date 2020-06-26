На Увильдах демонтирован забор, закрывающий доступ к водоему

После вмешательства прокуратуры демонтирован забор, который не позволял местным жителям пройти к Увильдам, к так называемому в народе «Коровьему пляжу». Его установили два местных предпринимателя, тем самым ограничив доступ к водоему.

В результаты принятых органами прокуратуры мер, забор, огораживающий так называемый «Коровий пляж», протяженностью 2,3 километров демонтирован. Этого надзорное ведомство добивалось с 2019 года.

Еще в июле решением Аргаяшского районного суда на собственников участков возложена обязанность за свой счет демонтировать металлическое ограждение в пределах 20-метровой береговой полосы водоема Увильды. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Несмотря на многочисленные представления прокуратуры в адрес министерства экологии, решение вопроса затягивалось.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 2 Аргаяшского района физические лица признаны виновными в совершении административных правонарушений, назначен административный штраф в размере 3 000 рублей каждому. По результатам рассмотрения жалобы судом апелляционной инстанции постановление мирового судьи изменено, назначена конфискация орудия совершения административного правонарушения – ограждения», - добавила Наталья Мамаева.

Напомним, 19 июня в Аргаяшском районе побывал губернатор области Алексей Текслер. Уже начались работы по сносу забора. Глава региона отметил, что что озеро Увильды известно, как место отдыха во всей стране. Он подчеркнул: тот факт, что вся территория водоема окружена заборами, - неправильно и незаконно, так как согласно российскому законодательству к водоему должен быть обеспечен свободный доступ.

Алексей Текслер заявил о необходимости продолжить данную практику не только на Увильдах, но и на других водоемах Южного Урала. Южноуральцы его поддержали и даже назвали озера, где нужно навести порядок.