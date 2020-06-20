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Свободу озерам!

На Увильдах по поручению Алексея Текслера демонтируют забор, закрывший доступ к водоему

Среда обитания
Сегодня, 11:04
Автор: 
Евгения Александрова

На озере Увильды (Челябинская область) сносят забор, который там поставили двое предпринимателей, закрыв тем самым проход к водоему. Увы, но заборами застроена большая часть прибрежной зоны памятника природы, что является абсолютно недопустимым.

Работа по демонтажу ограждения на водоеме, относящемся к особо охраняемым природным территориям регионального значения, проводится по поручению главы региона Алексея Текслера, который заявил о необходимости продолжить данную практику не только на Увильдах, но и на других водоемах Южного Урала.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что такое происходит впервые за много лет. 

"Впервые с 2006 года мы снесли забор, и эта практика будет продолжена. Речь идет об ограждениях, установленных двумя собственниками на озере Увильды, на Коровьем пляже. Жители Аргаяшского района, Челябинской области и соседних регионов обращались с просьбами удалить заборы, которые не дают пройти к озеру", - рассказал Виталий Безруков.

Он сообщил также, что по решению суда нарушители оштрафованы, а заборы, как орудия совершения административного правонарушения, подлежат конфискации, то есть будут снесены. 

"Сейчас по поручению губернатора это решение выполняется судебными приставами при участии и под контролем министерства экологии", - написал Виталий Безруков на своей странице в Телеграм.

К слову, губернатор Челябинской области, посетив Аргаяшский район с рабочим визитом, лично проинспектировал ход демонтажа забора на Увильдах, отметив, что это озеро известно как место отдыха во всей стране. Он подчеркнул: тот факт, что вся территория водоема окружена заборами, - неправильно и незаконно, так как согласно российскому законодательству к водоему должен быть обеспечен свободный доступ.

"Здесь и сейчас мы наблюдаем пример того, как по решению суда, через год, собственник был вынужден демонтировать забор. Тем не менее, большое количество заборов еще осталось. На мой взгляд, эту землю нужно вернуть и сделать из этого места общественный пляж и зону отдыха для людей. Такую задачу себе поставим. Это нужно сделать обязательно. В советское время здесь не было никаких заборов, к этому нужно вернуться. Я думаю, люди это отметят", - сказал Алексей Текслер.

По мнению Виталия Безрукова, отдых в Челябинской области, где множество красивых мест, прекрасных озер, куда можно приезжать семьей, с детьми, является хорошей альтернативой зарубежным поездкам, которые сейчас, в период эпидемии коронавируса, стали недоступны.

"Однако подходы к нашим озерам зачастую перекрывают заборы, которые установили собственники и арендаторы земель. Необходимо создать условия для отдыха людей в регионе. Поэтому ведется работа с арендаторами и собственниками, чтобы они либо сносили заборы, либо делали калитки для беспрепятственного прохода людей к водоемам. Такую работу мы ведем на озере Тургояк и других озерах", - сообщил Виталий Безруков.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", местные жители активно добивались сноса ограждений на уникальном южноуральском озере, создали группу в ВКонтакте "Свободу Увильдам", где сейчас выражают радость по поводу того, что справедливость наконец восторжествовала, и опасения, что освобожденную территорию водоема начнут загрязнять некультурные отдыхающие, оставляя после себя мусор.

Напомним, предпринимателями, закрывшими доступ к Увильдам, занималась природоохранная прокуратура. Информацию по собственникам земельных участков, ограничившим свободный доступ людей в водоему, в надзорное ведомство передавало минэкологии Челябинской области. Также в прокуратуру была передана информация по расчету ущерба, причиненного почве в результате установки соооружения.

Проверку по соблюдению требований природоохранного законодательства Российской Федерации на территории озера Увильды челябинская природоохранная прокуратура проводила в 2019-м году. В проверке также принимали участие сотрудники управления регионального экологического государственного надзора минэкологии Челябинской области, которые составили по ее итогам акт и передали его в надзорное ведомство.

"Во время проверки был произведен осмотр береговой линии водоема по адресному ориентиру: Челябинская область, Аргаяшский район, береговая линия озера Увильды, "Коровий пляж". В ходе осмотра в прибрежной защитной полосе озера Увильды было зафиксировано сооружение - забор длиной пять тысяч метров", - сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

В конце мая в министерстве констатировали, что данное сооружение ограничивает территорию береговой полосы общего пользования озера Увильды и препятствует доступу к водному объекту. А это - статья 8.12.1 КоАП РФ "Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе". 

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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