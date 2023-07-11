Нашествием мух в Аргаяшском районе заинтересовалась природоохранная прокуратура

Нашествием мух в Аргаяшском районе, жители которых вынуждены жить среди полчищ назойливых насекомых, заинтересовалась Челябинская природоохранная прокуратура.

Проверка проводится по многочисленным обращениям жителей Аргаяшского муниципального района о нарушении АО «Уралбройлер» требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности на Аргаяшской птицефабрике вблизи поселка Ишалино и деревни Дербишева.

Прокуратура с участием специалистов региональных Росприроднадзора и Россельхознадзора, областного филиала уральского окружного Центра лабораторного анализа и технических измерений провела осмотр производственных объектов предприятия и земельных участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к вышеназванным населенным пунктам. Проверяющие установили факт размещения там побочных продуктов животноводства, образуемых при содержании сельскохозяйственной птицы.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, при осмотре земельных участков специалисты Центра отобрали пробы почвы, чтобы провести лабораторные исследования и определить превышение допустимых концентраций контролируемых показателей качества почвы.

По результатам проверки при наличии оснований, с учетом заключений специалистов прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, в конце июня этого года отчаявшиеся жители Аргаяшского района пожаловались на полчища мух губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.