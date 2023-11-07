Наталья Котова потребовала очистить Челябинск от последствий праздничных гуляний горожан

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала у подчиненных организовать незамедлительную уборку города от последствий праздничных гуляний жителей– после трехдневных выходных мегаполис утопает в мусоре.

Мусор везде: на тротуарах, газонах, вдоль дорог, на остановках, на общественных пространствах и детских площадках. Бутылки, обертки, пакеты, слежавшаяся листва – гулять по улицам в эти дни было очень неприятно.

Как отметила на аппаратном совещании в мэрии во вторник, седьмого ноября, Наталья Котова, в выходные она и сама походила по городу и собственными глазами увидела, каким грязным является Челябинск.

«Снег сошел. Много мусора на газонах, остановках, тротуарах. Опавшая листва, грязь. Не научились еще жители отдыхать цивилизованно - выбрасывать мусор в урны или забирать с собой», - посетовала градоначальница.

Также Наталья Котова подчеркнула, что долгосрочный прогноз погоды был опубликован заблаговременно, поэтому все были в курсе потепления, и это ни для кого не являлось секретом – тем удивительнее происходящее в городе.

«Выводите на улицы рабочих, убирайте грязь и листву», - поручила мэр.

Также Наталья Котова обратилась с поручением организовать уборку листвы к своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову – дать соответствующее задание управляющим компаниям: чтобы они привели в порядок дворовые территории. Главам районов необходимо привести в надлежащее состояние общественные пространства.