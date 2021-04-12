Наталья Котова призвала челябинских коммерсантов и офисных работников сажать и сеять

Глава Челябинска Наталья Котова призвала предпринимателей и офисных работников сажать цветы и сеять газонную траву.

Организовать данную работу мэр поручила главам районных администраций.

«Ведите работу с коммерческими организациями – я говорю про торговые объекты, офисные учреждения – по высадке цветов либо газонной травы на прилегающих территориях. Чтобы потом, в мае, мы не догоняли, проведите эту работу сейчас. Там, где есть клумбы, газоны без травы – пусть люди элементарно землю вскопают и либо траву посеют, либо посадят цветы», - отметила Наталья Котова.