Наталья Котова призвала челябинских коммерсантов и офисных работников сажать и сеять

12.04.2021
В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и изолированных по ковиду
12.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
12.04.2021
В Магнитогорске будут исследовать и тестировать двигатели для космических комплексов
12.04.2021
В Челябинске продолжаются восстановительные работы на Куйбышева
12.04.2021
Жителю Златоуста грозит реальный срок за найденный телефон и банковскую карту
12.04.2021
В Челябинской области наградили лучших «экспортеров года»
12.04.2021
Наталья Котова поручила регулярно мыть Кировку и своевременно убирать на ней мусор
12.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
Котова распорядилась разобраться с сухими и брошенными на газонах ветками
12.04.2021
Котова: За установку урн в Челябинске будут персонально отвечать главы районов
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021
Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
10.04.2021
Новому подрядчику предстоит большой фронт работ по строительству набережной Миасса за филармонией
10.04.2021
В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
09.04.2021
Озеленители: Поврежденные корни челябинских лиственниц способны к регенерации
09.04.2021