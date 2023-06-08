Наталья Котова утвердила список запрещенных для купания мест в границах Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила список запрещенных для купания мест в границах города в 2023 году.

Всего таких мест в столице Южного Урала – 34, они есть в шести районах (во всех, кроме Тракторозаводского) на таких водоемах, как озеро Смолино и пруд «Девичьи слезы» в Ленинском районе, где восемь мест для купания оказались под запретом; Шершневское водохранилище, карьеры Каменный, Голубой, Изумрудный и «Сопливчик», река Миасс, Карповый пруд в Центральном районе (13 участков под запретом); карьер в микрорайоне «Градский прииск» в Курчатовском районе; карьер в районе улицы Байкальской в Металлургическом районе; озера Синеглазово и Исаково, пруд в Новосинеглазово в Советском районе (три участка под запретом); река Миасс в Калининском районе (восемь мест для купания под запретом).

Наталья Котова поручила ответственным структурам установить в соответствующих местах знаки безопасности.

Напомним, в этом году в Челябинске открыто 19 пляжей на трех городских водоемах – Первом озере, Смолино и Шершнях, в том числе работает девять муниципальных пляжей, оснащенных всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха жителей. Купаться разрешено на 15 из них. На четырех организован отдых без купания – это пляж «Городской» на улице Худякова, пляж «Каспийский берег» (улица Центральная) на Шершнях, пляж «Хуторная 84» (в районе дома № 84 по улице Хуторной, озеро Смолино), Центр активного отдыха «Русские забавы» (1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища).

Официальное открытие купального сезона в столице Южного Урала состоялось первого июня.