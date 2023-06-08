08.06.2023
Наталья Котова утвердила список запрещенных для купания мест в границах Челябинска
08.06.2023
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
08.06.2023
Промышленность Челябинской области уверенно наращивает объёмы производства
08.06.2023
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
08.06.2023
В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»
08.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)
Наталья Котова утвердила список запрещенных для купания мест в границах Челябинска
01.06.2023
В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон
30.08.2022
Челябинск торжественно завершит купальный сезон в последний день лета
01.06.2018
Ни пляжи, ни погода не готовы к купальному сезону в Челябинске
25.05.2018
Челябинцы не смогут купаться на Смолино и Шершнях
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023