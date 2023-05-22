Неделя для южноуральцев началась с магнитных бурь, которые прогнозируют еще и в среду

Две магнитные бури прогнозируют в Челябинской области на наступившей неделе – в понедельник и среду. Такой прогноз дают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ и Gismeteo.

По данным Лаборатории, с 23 часов вечера воскресенья, 21 мая, и до двух часов ночи 22 мая на территории Южного Урала была зарегистрирована магнитная буря уровня G1 (слабая). В два часа началась магнитная буря более высокого класса - уровня G2 (умеренная). Она продлится до 11 часов понедельника, 22 мая. Далее до 17 часов сохранится возбужденная магнитосфера. Магнитные бури прогнозируют и в ночь на среду, 24 мая (до самого утра).

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.