22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
22.05.2023
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
22.05.2023
В Челябинске открыто 19 мест для купания
22.05.2023
В Челябинске начинается отключение горячей воды
22.05.2023
Полицейский из Челябинска спас собаку от голода
21.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)
Неделя для южноуральцев началась с магнитных бурь, которые прогнозируют еще и в среду
15.03.2023
В ближайшие двое суток ожидаются магнитные бури
27.02.2023
Мощные вспышки на Солнце привели к магнитным бурям
31.08.2022
Крупный выброс массы на Солнце может привести к сильным магнитным бурям
18.08.2022
Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023