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Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки

Среда обитания
Сегодня, 17:45
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Автор: 
Любовь Юрина

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Челябинской области еще в течение двух дней – порывистый ветер, заморозки в ночные и утренние часы, резкий рост атмосферного давления.

«Днем и вечером 23 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. В четверг, 24 сентября, на всей территории области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», - предупреждают в ГУ МЧС области.

Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление повысится за сутки почти на 20 единиц – с 727 до 746 миллиметров ртутного столба. Перепады атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми патологиями.

В ГУ МЧС области предупреждают условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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