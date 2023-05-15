15.05.2023
Локальные котельные в Челябинске отключат уже сегодня
15.05.2023
Задержаны семейные бутлегеры из Троицка
15.05.2023
Челябинцы увидят «ангельский алфавит» в стенах Публички
14.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 мая (18+)
14.05.2023
Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
13.05.2023
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
04.05.2023
В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
13.04.2023
Южноуральцев предупреждают о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023