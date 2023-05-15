Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня

В понедельник утром, 15 мая, в Тракторозаводском районе Челябинска наблюдалась отчетливая дымка, которая возникает от ландшафтных пожаров, происходящих в соседних регионах. Задымление на территории города и некоторых других муниципалитетов области будет сохраняться еще в течение двух-трех дней.

«В связи с северным-северо-западным ветром, переходящим на северо-восточный, продолжительное влияние пожаров в соседних Свердловской, Курганской и Тюменской областях на наш регион может сохраняться еще в течение ближайших двух-трех дней», - предупредили в министерстве экологии области.

По предварительным метеопрогнозам, ситуация улучшится во второй половине недели, когда сменится направление ветра.

Напомним, в пяти городах области – Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше - продолжает действовать объявленный ранее режим неблагоприятных метеоусловий. Пока он продлится до 19 часов 15 мая. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования, - отметили в минэкологии.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. В настоящее время, по данным системы, превышений по загрязняющим веществам нет.

Посты Центра экологического мониторинга региона работают в круглосуточном режиме.

В случае возникновения сильного задымления и запаха гари рекомендуется не открывать окна и не проветривать помещения; сократить пребывание на улице до минимума. Кроме того, необходимо употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.