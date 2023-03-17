НМУ продлены в четырех городах Челябинской области

В четырех городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино, Челябинска режим «черного неба» установился в 22 часа 16 марта и продлен до 11 часов 18 марта.

На период с 19 часов 16 марта до 11 часов 18 марта отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

В пятницу, 17 марта, в Челябинске фиксировались превышения максимально разовых предельно-допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как взвешенные частицы, диоксид азота, сероводород и формальдегид.

Накануне, 16 марта, в Челябинске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр фторида водорода в два раза в Металлургическом районе.

В Магнитогорске отмечено четыре случая превышения ПДКмр взвешенных веществ и два случая превышения ПДКмр сероводорода.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Южноуральцы могут оставить жалобу на качество атмосферного воздуха в интернет-приемной министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру:+7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.