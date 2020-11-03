НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести

На территории одного муниципального образования Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В шести городах режим «черного неба» продлен.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше и Коркино НМУ первой степени были объявлены с 19 часов 28 октября и продлены еще на двое суток - до 19 часов пятого ноября.

В Златоусте и Сатке режим «черного неба» начался в 19 часов первого ноября. В первом городе он продлится до 19 часов пятого ноября, во втором – до 19 часов четвертого ноября.

На территории Аши НМУ, начавшиеся накануне, второго ноября, в 19 часов, продлятся до 19 часов четвертого ноября.

В Магнитогорске неблагоприятные метеорологические условия установятся с 19 часов третьего ноября до 19 часов четвертого ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).