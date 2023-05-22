В понедельник содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в два раза

В понедельник, 22 мая, в Челябинске зарегистрировано повышенное содержание сероводорода в воздухе - предельно допустимые концентрации превышены почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Превышение ПДК по сероводороду зафиксировано на двух постах ТСН: №6 (ул. Пирогова, д.1Г/1) и №7 (ул. Агаповская д.6/1). На первом - 2 СИ (стандартного индекса), на втором – 1,8.

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

«За прошедшие сутки, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в Челябинске были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду», - сообщили в минэкологии области.

В ведомстве заверили, что все данные о выявленных превышениях переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Напомним, на территории семи городов области, в том числе Челябинска, режим «черного неба» установился вечером 20 мая и продлится до 19 часов 25 мая.

Южноуральцы могут оставить обращение на качество атмосферного воздуха в интернет-приемной министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную ведомства по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.