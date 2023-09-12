Новую кормушку для белок установили в парке Пушкина

В Челябинске в городском парке имени Пушкина появилась новая кормушка для белок. Вендинговый аппарат выдаёт горожанам порции лесных или кедровых орехов и принимает оплату безналичным способом, сообщили в Управлении культуры города.

«Животные и птицы имеют свой рацион питания, и еда с нашего стола им не подходит, — уточняют в Управлении культуры. — В новом автомате корм подобран специально для белок и полезен для них. На автомате размещена информация чем можно кормить белок, а чем нельзя».

Вендинговая кормушка в горсаду имени Пушкина предлагает на выбор кедровые или лесные орешки за небольшую оплату, которую можно осуществить с помощью банковской карты. Орехи идеально подходят для белок, живущих в парке и с наступлением осени активно делающих запасы на зиму, — в отличие от хлеба, сушек и печенья, которые горожане часто приносят с собой и предлагают птицам и белкам. Такое угощение, по мнению специалистов, способно нанести вред пищеварению грызунов и пернатых.

Поэтому автомат по выдаче специального качественного корма — это отличное решение, которое успешно работает уже во многих городах России. Вендинговые кормушки установлены в парках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара. В Челябинске это уже не первый опыт установки кормовых автоматов — в парке имени Гагарина есть вендинговый аппарат по выдаче специального гранулированного корма для многочисленных уток, плавающих в карьерах и постоянно страдающих от «щедрости» горожан, бросающих в воду свежий хлеб, который уткам противопоказан.