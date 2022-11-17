Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии

Новые ели на челябинской площади Революции, которые высадили по обе стороны памятника вождю мирового пролетариата взамен старых и угнетенных, будут три года находиться на гарантии.

В настоящее время ведется приемка проведенных работ, сообщили в администрации Советского района Челябинска. Комиссию, которая оценивает проведенное озеленение, возглавляет районный глава Владислав Макаров.

Старые, неравномерно росшие на первой линии сквера главной городской площади деревья заменили на восемь новых, однотипных крупномерных елей, выращенных в специальном питомнике (красавиц с голубой хвоей привезли из Башкирии).

В райадминистрации отмечают, что сначала ответственные лица отсматривали и затем коллегиально оценивали посадочный материал. Интересно, что подходящие по качеству деревья – десятилетние ели высотой более пяти метров – удалось найти лишь в шестом по счету питомнике. У всех елей – похожая форма, равномерная густота кроны, развитая корневая система (по этой причине их выкапывали при помощи спецтехники, с комом земли 1,7 на 1,7 метра).

Напомним, старые деревья начали выкорчевывать в начале ноября. Работы проводились поэтапно, исполнители действовали очень аккуратно, под надзором специалистов структуры, контролирующей сохранность объектов культурного наследия (в данном случае речь шла о боковых трибунах памятника Ленину).

Интересно, что при удалении пней и корней старых елей, которое проводилось вручную, возникли дополнительные сложности – были обнаружены старые, недействующие подземные коммуникации, которые оказались нигде не обозначены. Их также пришлось аккуратно удалить, вместе со строительным мусором, который в обилии находился под верхним слоем почвы.

После прибытия автоколонны из фур-длинномеров, перевозящих новые ели, подрядчики приступили к их высадке, для чего были подготовлены лунки размером 2,5 на 2,5 метра. Вес каждой ели с комом земли составлял пять тонн, поэтому был задействован большегрузный кран.

Деревья высадили на одной линии, на одинаковом расстоянии друг от друга, по четыре ели с каждой стороны от отлитого из бронзы вождя мирового пролетариата. После высадки и выравнивания всех деревьев корни присыпали свежим черноземом, а стволы закрепили на растяжки.

В администрации Советского района Челябинска отметили, что работы на площади Революции (а до этого - в питомнике) производились при неблагоприятной погоде и обильных осадках, но, несмотря на все сложности, были проведены качественно и своевременно.

Ход работ постоянно контролировали специалисты-дендрологи, следили за высадкой елей и авторы концепции озеленения сквера. После высадки хвойных красавиц обильно полили, чтобы создать гидрозамок корневой системы на зимний период.

Когда придет весна, новым елям обеспечат надлежащий уход, с подкормкой удобрениями и регулярным поливом.