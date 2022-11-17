17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
17.11.2022
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
17.11.2022
Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова
17.11.2022
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
17.11.2022
Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
Высадка деревьев возле памятника Ленину проведена качественно и своевременно
17.11.2022
Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова
10.11.2022
Челябинские власти заявили об отсутствии «чудовищных нарушений» при озеленении Академика Макеева
07.11.2022
Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении
05.11.2022
В Челябинске на расширенном участке Худякова высаживают сосны-крупномеры
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022