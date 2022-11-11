11.11.2022
В Златоусте будут судить афериста из Краснодара
11.11.2022
Офтальмологи ЧОКБ творят чудеса с глазами пациентов
11.11.2022
Суд отказал водителю-убийце в УДО
11.11.2022
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
11.11.2022
В ночь на субботу перекроют движение на автодороге на выезде из Челябинска
11.11.2022
Будущие медсестры будут учиться на новых манекенах и фантомах
Одобрен проект водопонижения закрытых шахт в Копейске
Губернатор назвал предложенную стратегию оптимальной
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
20.10.2022
На пост главы Коркинского муниципального округа претендуют четыре кандидата
15.10.2022
Сформирована комиссия по отбору кандидатов на главу Коркинского муниципального округа
27.06.2022
Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022