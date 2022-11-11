Одобрен проект водопонижения закрытых шахт в Копейске

Концепция водопонижения грунтовых вод в Копейском округе получила одобрение в правительстве Челябинской области. Она призвана минимизировать последствия закрытия угольных шахт для окружающей среды.

Научным обоснованием послужило исследование, проведенное в рамках госконтракта Минэнерго России. Гидрогеологическую ситуацию для группы недействующих шахт и разреза рассмотрели с точки зрения динамики, после чего приняли план мероприятий по водопонижению.

Руководивший совещанием губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что работа по снижению последствий закрытия угольных шахт в Копейске ведется с 2019 года.

«Шахты не были технически ликвидированы, с годами начали затапливаться грунтовыми водами, - уточнил он. - И сейчас территория Копейска локально подтапливается. Из-за этого регулярно приходится откачивать воду на бывшей шахте «Красная горнячка». В 2019 году было принято системное решение, и на постоянной основе ведется откачка воды, благодаря чему в целом ситуация остается стабильной, но есть и другие шахты. Поэтому нужно было подготовить проект водопонижения не одной шахты, а в целом всего Копейского городского округа».

Анализ ситуации коснулся и проблемы расположенного в этом же районе озера Курочкино, где происходят возгорания хвостохранилища обогатительной фабрики. Справиться с этим поможет наполнение озера.

Алексей Текслер отметил, что разработанная концепция водопонижения оптимальна.