Огонь подбирается к п. Трубный в Сосновском районе

В настоящее время серьезный ландшафтный пожар происходит около п. Трубный в Сосновском районе (Челябинская область), сообщают в ГУМ МЧС области. На защиту населенного пункта встали сотрудники МЧС, работники лесничества, противопожарной службы, добровольцы.

Для недопущения дальнейшего распространения огня производится дополнительная опашка вокруг поселка.

Это не первый пожар около Трубного в текущем году. В начале апреля 2023 года произошел серьезный ландшафтный пожар с угрозой п. Трубный. Его виновник – местный житель, нарушивший правила пожарной безопасности, установлен. Материалы переданы в УМВД.

По данным ГУ лесами области, в целом за минувшие сутки на территории лесного фонда региона ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 86 га.

Возгорания произошли на территории Брединского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского, Кыштымского, Миасского, Саткинского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств.

Напомним, с 12 апреля, на территории региона установлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение любого вида огня, а также посещение лесов и природных территорий.

Как уже сообщало агентство, год назад в апреля 2022 года также произошел крупный ландшафтный пожар недалеко от поселка Трубный . Под угрозой оказались жилые дома. Тогда житель села решил пожечь сухую траву, а огонь начал быстро распространяться в сторону населенного пункта. Совместными усилиями удалось отстоять дома.