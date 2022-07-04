Отдых на Аркаиме и реке Ай сделают более комфортным для туристов

От южноуральцев ждут предложений о том, как сделать Аркаим и реку Ай более комфортными для туристов, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.

Для двух значимых туристических локаций Южного Урала разработают мастер-планы, которые определят их стратегическое развитие: какой туристический поток они способны принять без ущерба для природы, какие виды туризма перспективно развивать, какая туристическая инфраструктура необходима и многое другое. До конца июля южноуральцы смогут поделиться своими идеями о том, как должны выглядеть эти точки притяжения.

Разработкой мастер-планов для заповедника «Аркаим» и реки Ай (сюда же относится ГЭС «Пороги» на реке Большой Сатке) занимается АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

«За сезон реку Ай, по нашим оценкам, посещают почти 400 тысяч человек, – рассказывает гендиректор Центра Максим Мельников. – И только 30-40 процентов туристов делают это в «цивилизованном формате». На остальных не хватает инфраструктуры: им негде сходить в туалет, они пользуются услугами нелегальных туроператоров, вынуждены обращаться к местным жителям по бытовым вопросам, что иногда создает конфликты».

Похожая ситуация и на Аркаиме: свыше ста тысяч туристов в сезон при отсутствии навигации, нехватке туалетов, мест под палатки, комфортных мест размещения. Кроме того, есть и другая проблема: не везде можно проехать.

Как отмечают в региональном Агентстве международного сотрудничества, мастер-планирование позволит комплексно подойти к дальнейшему развитию туристических локаций. Так, будут выделены ключевые проблемы территорий и варианты их решения с учетом современных требований к инфраструктуре и уровню сервиса.

«Создание туристической инфраструктуры (туалетов, площадок сбора ТБО, навигации, лестниц, объектов малой архитектуры) поможет снизить антропогенную нагрузку, увеличить доходы, которые получают территории, на 30-50 процентов за счет появления новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений, повысить комфорт для туристов и местных жителей, что тоже очень важно», – подчеркнул Максим Мельников.

Для того чтобы сформулировать конкретные цели и задачи проектов, на начальном этапе разработки мастер-планов важно услышать мнение бизнеса, туристов, экологов, общественных организаций. Обратную связь – идеи, предложения, существующие сложности – можно оставить на сайтах: по реке Ай – здесь, и по заповеднику «Аркаим» - здесь.