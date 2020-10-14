Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода

ГКУ Челябинской области выявило многочисленные финансовые нарушения при исполнении муниципальных контрактов на реконструкцию системы водоснабжения в поселке Вишневогорск Каслинского муниципального района. Речь идет о сумме, превышающей 17 миллионов рублей.

Кроме того, главным контрольным управлением региона были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В настоящее время все материалы переданы в органы прокуратуры для рассмотрения по существу

Проверку целевого и эффективного расходования средств при реконструкции водопровода из озера Аракуль в Вишневогорске ГКУ Челябинской области провело по поручению главы региона Алексея Текслера.

С рабочим визитом в Каслинском районе губернатор побывал в августе этого года. Тогда же он встретился и с жителями Вишневогорска.

Напомним, первыми тревогу по поводу Аракуля (в конце июля) забили экоактивисты из общественной организации «АнтиСМОГ» заявившие, что памятник природы Челябинской области находится под угрозой исчезновения.

За помощью в сохранении водоема, расположенного вблизи города Верхний Уфалей и поселка Вишневогорск, к общественникам обратились местные жители. Побывав на месте событий, представители «АнтиСМОГа» пришли к выводу, что главной причиной ухудшающегося состояния Аракуля является то, что его сделали источником питьевой воды для жителей Вишневогорска.

В начале августа в поселке по поручению Алексея Текслера побывали специалисты минэкологии и минстроя региона. В результате был разработан комплекс мер по спасению уникального водоема.

Проверка, проведенная совместными силами министерства экологии Челябинской области и прокуратуры Каслинского района, показала, что основной причиной водопотерь является аварийное состояние поселковых сетей водоснабжения (губернатор заявил о выделении из регионального бюджета 11-ти миллионов рублей на их модернизацию).

Перед администрацией Вишневогорска была поставлена задача в срок устранить все нарушения и разработать меры по экономичному потреблению воды.

Позднее, в 20-х числах августа, Каслинская городская прокуратура озвучила результаты проверки исполнения законодательства об охране вод МУП «Городское коммунальное хозяйство». В надзорном ведомстве заявили, что воду из озера Аракуль для обеспечения местного населения коммунальщики использовали незаконно.

В середине сентября минэкологии Челябинской области оштрафовало директора МУПа Вишневогорского поселения за нарушение законодательства об охране вод на 15 тысяч рублей.

Руководителя муниципального предприятия наказали рублем на основании результатов рассмотрения прокурорских постановлений.

Также в отношении директора «Городского коммунального хозяйства» были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.6 и 8.46 КоАП РФ.