Печальная новость: челябинский зоопарк сообщил о смерти льва Ричарда

Челябинский зоопарк опубликовал печальную новость: вчера, пятого декабря, не стало всеобщего любимца льва Ричарда.

«Совсем недавно ему исполнилось 20 лет, мы все желали ему здоровья и долгих лет жизни, но старость не обманешь. К сожалению, за последние два года здоровье Ричи сильно пошатнулось, и многие месяцы зоологи и ветеринары делали все возможное, а порой невозможное, чтобы его поддержать. Но у кошек не девять жизней. Ричи не стало пятого декабря. Мы всем коллективом скорбим. Без величественного рыка нашего любимого царя зверей челябинский зоопарк не будет прежним. Мы решили ограничить комментарии к это записи, из уважения к сотрудникам, которые заботились о Ричи на протяжении всей его жизни», - такой печальный пост появился сегодня, шестого декабря, в группе «Челябинский зоопарк» в ВКонтакте.

Также сотрудники учреждения опубликовали последнюю фотографию царя зверей, который отметил свой двадцатый день рождения 19-го ноября, - в этот день Ричарда поздравили очень многие любящие его люди.