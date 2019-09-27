Первая половина октября в Челябинской области будет теплой, вторая – холодной и дождливой

В начале октябре в Челябинскую область придет долгожданная теплая и сухая осень. Столбик термометра в дневные часы будет подниматься до плюс 16-18 градусов. После 10 октября похолодает до плюс 8-10 градусов днем и до плюс 2 градусов ночью, возможны дожди. В конце месяца будет господствовать холодная и дождливая погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов, ночью возможны минусовые температуры.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре в регионе составляет плюс 1-3 градуса. В теплые годы она достигает плюс 5-9 градусов, в холодные – опускается до минус 5-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 24-25 градусов, в Челябинске – плюс 25 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 22-27 градусов, в Челябинске – минус 24 градуса.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. В северной половине области выпадает 50-70 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 26-37 мм. В этом месяце наблюдается не только дождь, но может выпадать мокрый снег с дождем и снег.

Нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. В холодные годы в первой и второй декадах месяца в северных районах, на остальной территории области в третьей декаде месяца устанавливается постоянный снежный покров.

Октябрь на Руси называют «грязником». Хотя еще и случаются солнечные деньки, но небо часто хмурится, и сыплет мелкий осенний дождик. С деревьев опадает листва, начинаются первые ночные заморозки.

В народе отмечали: много желудей на дубу — к лютой зиме; если в октябре грянул гром, то зима будет бесснежной и короткой; если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим; если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто — к легкому году, а нечисто — ждать суровой зимы. Если на Арину (1 октября) журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза.