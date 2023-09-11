11.09.2023
В Челябинске юные хулиганы похитили флаг Российской Федерации
11.09.2023
В Челябинске экс-сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия
11.09.2023
В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые
11.09.2023
В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев
11.09.2023
В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша
11.09.2023
Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане
Первый мелкий снежок выпал и в нацпарке «Зигальга»
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
05.09.2023
Мост через ручей Каменный, смытый под напором воды, восстановят в течение двух дней
03.08.2023
На Зигальге будут изучать редких жужелиц
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023