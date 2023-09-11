Первый мелкий снежок выпал и в нацпарке «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) выпала мелкая снежная крупа, которая практически сразу же растаяла. Другой нацпарк региона – Таганай – получил первый зимний привет еще в последний день лета.

«В нацпарке «Зигальга» к проливному дождю вдруг добавилась мелкая снежная крупа. Правда, выпавший снег растаял почти сразу же», - рассказали в Telegram-канале нацпарка.

В минувшие сутки в большинстве районов прошли дожди от небольших до умеренных, выпало от 0,6 до 14 миллиметров осадков. Днем было плюс 11-15 градусов, ночью - плюс 3-8 градусов.

По православному календарю сегодня, 11 сентября, день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в народном календаре – Иван Постный. Примечали, если на Ивана Постного журавли полетели – осень будет короткой, а снег выпадет рано. Если гуси улетают на юг на большой высоте – замой будет мало снега. Также замечали, если деревья быстро облетели от листвы – будет холодная зима. Много желудей на дубах - перед Рождеством выпадет много снега.

По прогнозам Челябинского Гидрометцентра, 12 сентября пройдут небольшие дожди, на юге – до умеренных, в горах до сильных. В Челябинске – без осадков. Со среды на всей территории региона обещают ясную погоду, но к выходным дожди могут вернуться.