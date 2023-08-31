На Таганае в завершающий день лета выпал снег

В завершающий день календарного лета, 31 августа, вершины горы Дальний Таганай (Челябинская область) укрыл первый снег.

«Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Вот такую картину утром увидели все, кто был на вершине. Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов – показатели совсем не августовские», - рассказали в Telegram-канале «Таганая».

В нацпарке напомнили, что на здешний климат оказывает ощутимое влияние умеренно-влажный воздух Арктики, а на высокогорье в среднем на три градуса холоднее, чем в долинах.

В Челябинском Гидрометцентре рассказали, что минувшей ночью температура воздуха по всей территории области была от плюс трех до плюс девяти градусов. Прошли дожди – выпало от 1,5 до 22,0 миллиметров осадков. В отдельных районах отмечались грозы, местами с градом, ночью и утром туманы. Днем 31 августа ожидаются кратковременные дожди, в горах до сильных, грозы, возможен град. Температура – плюс 12-17 градусов. Первого сентября будет чуть теплее, но дожди также прогнозируют.