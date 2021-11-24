24.11.2021
Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями
24.11.2021
Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий
24.11.2021
В Челябинской области 175 классов отправлено на карантин по ОРВИ
24.11.2021
В Златоусте открылся Центр амбулаторной онкологической помощи для лечения по полису ОМС
24.11.2021
Новое назначение в министерстве общественной безопасности Челябинской области
24.11.2021
Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит дело анархистов Сафоновой и Цибуковского
Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями
19.11.2021
С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард
20.10.2021
Челябинец, подозреваемый в отравлении медведей, не работал в зоопарке
19.10.2021
Медведей в зоопарке Челябинска отравили мышьяком
15.10.2021
Мэрия Челябинска рассказала о причинах смерти шимпанзе Бонни в зоопарке Челябинска
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021