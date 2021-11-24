Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями

Челябинский зоопарк сообщил о радостном событии в жизни своих питомцев: саванные зебры Зефирка и Анри стали родителями.

Около десяти вечера 21-го ноября у них родилась полосатая дочь – по словам сотрудников муниципального учреждения, «прекрасная самочка повышенной пушистости».

«Роды прошли хорошо, зоологи и ветеринары внимательно следили за процессом через камеры. Зефирка отлично справилась и уже спустя несколько минут со всей материнской нежностью вылизывала дочку», - рассказали в зоопарке.

Зоологи отмечают, что и мама, и новорождённая чувствуют себя хорошо, последняя отличается бойким характером и присущим всем детям любопытством.

«Ещё до рождения у малышки появился покровитель - генеральный директор ГК ПСО Игорь Панасюк, благодаря заботе которого наш поздний ноябрьский детёныш сейчас находится в тёплом внутреннем помещении, обогреваемом с использованием самых современных технологий, - сообщили в зоопарке. - Африканское солнце зебриному семейству заменяет греющий потолок! Компания безвозмездно заменила старые конвекторы в зимнем домике зебр на инновационные алюмокомпозитные модули. Они имеют нагревательные элементы, расположенные полосами, а потому тоже называются ЗЕБРА. Благодаря добрым людям с горячими сердцами и тёплым технологиями новорождённый ребёнок-жеребёнок может не бояться суровых уральских холодов».

Сейчас зебры находятся зимнем помещении, а уже в пятницу, 26-го ноября, маленькой полосатой лошадке предстоит первая прогулка в уличном вольере.