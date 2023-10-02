Погода на октябрь в Челябинской области

Октябрь в Челябинской области сначала порадует ясной и теплой погодой, на исходе первой декады вероятно похолодание и осадки в виде дождя и снега. А уже в последней декаде месяца начнет ощущаться дыхание зимы, возможно установление снежного покрова.

Тепло на Южный Урал принесли с европейской территории России юго-западные ветры.

По данным Уральского Гидрометцентра, ближайшие дни (со второго по пятое октября) температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов.

В период 6-8 октября температура воздуха понизится, приблизившись к норме. Осадков, по-прежнему, будет немного. Значительное похолодание с осадками в виде дождя и снега прогнозируется на исходе первой декады октября (9-10 октября), отметили в Уральском Гидрометцентре.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в Челябинской области с третьего по пятое октября днем воздух будет прогреваться до плюс 13-20 градусов, ночью – плюс 5-11 градусов. С шестого по девятое октября синоптики обещают в дневные часы плюс 12+17 градусов.

По данным gismeteo, 10 октября резко похолодает – днем не выше плюс пяти градусов. И такая погода продержится три дня. Затем температура воздуха немного повысится (с 14 по 16 октября). С 17 октября она вновь начнет снижаться. В начале третьей декады октября ночью вероятны минусовые температуры воздуха, затем – от ноля до плюс четырех градусов. Днем – не выше плюс 2-7 градусов, лишь в отдельные дни – плюс 7-9 градусов.

В последние дни октября и первые дни ноября синоптики прогнозируют минусовую температуру и ночью, и днем, а также снег.

Октябрь на Руси называют «грязником». Хотя еще и случаются солнечные деньки, но небо часто хмурится, и сыплет мелкий осенний дождик. С деревьев опадает листва, начинаются первые ночные заморозки. К октябрю полевые работы заканчивались, и наступало время свадеб. И христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы (в просторечье - Покров) считается в народе покровителем невест.

В народе наблюдали: если много желудей на дубу - к лютой зиме; если в октябре грянул гром, то зима будет бесснежной и короткой. Если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим. Если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто - к легкому году, а нечисто - ждать суровой зимы. Если на Арину (первое октября) журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза.

По данным челябинского Гидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре по Челябинской области составляет плюс 1-3 градуса. В теплые годы она достигает плюс 5-9 градусов, в холодные – опускается до минус 5-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 24-25 градусов, в Челябинске – плюс 25 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 22-27 градусов, в Челябинске – минус 24 градуса.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. В северной половине области выпадает 50-70 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 26-37 мм. В этом месяце наблюдается не только дождь, но может выпадать мокрый снег с дождем (смешанные осадки) и снег (твердые осадки). Нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. В холодные годы в первой и второй декадах месяца в северных районах, на остальной территории области в третьей декаде месяца устанавливается постоянный снежный покров. В октябре, в среднем 1-2 дня, в отдельные годы – 3-9 дней, особенно в горных районах, могут наблюдаться случаи отложения мокрого снега, изморози, гололеда. Октябрь - переходный месяц между летом и зимой, поэтому очень редко (один день) могут наблюдаться грозы и град.