Прогноз погоды

Последние дни сентября в Челябинской области будут холодные, пройдет мокрый снег с дождем
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 13:07
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс3-8 градусов. В воскресенье – плюс 4-9 градусов. Ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба. В воскресенье оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 28 сентября Никита Гусятник.

В этот день говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат, снег несут», — и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко — это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде — будет тепло. Шутники говорили так: «Если гусь нос под крыло прячет — быть ранней зиме, а если гусь заговорил с тобой — знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил».

Именины в этот день: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

В воскресенье, 29 сентября, по народному календарю Ефимия, Птичья костка.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Именины в этот день: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Автор: 
Олеся Денисова
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