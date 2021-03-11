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Рекультивация челябинской свалки дает плоды: превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружено

Рекультивация челябинской городской свалки дает свои плоды. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на объекте не обнаружено.

О результатах своей поездки на свалку сегодня, 11-го марта, сообщила общественная организация «АнтиСМОГ» (на место работ выезжал ее экопатруль).

«На данный момент производится монтаж магистральной трубы. Ведется установка промежуточных сифонов для слива конденсата, чтобы в трубе не скапливалась жидкость и газ мог свободно идти потоком. Произведен монтаж газосборных колодцев к манифольдам», - рассказали экоактивисты.

Кроме того, в данный момент на объекте происходит монтаж полноценной системы труб, по которым газ пойдет на факельные установки.

К настоящему моменту на территории рекультивируемой свалки установлено 167 колодцев, 28 манифольдов, шесть конденсатных сифонов. В ближайшем будущем будет собран конденсатный сборник, который расположится перед факельными установками.

«Идет обратная засыпка сифона, который нужен для того, чтобы конденсат уходил обратно в тело полигона. Сифоны устанавливаются в нижних точках, куда конденсат может свободно стекать, а затем возвращаться в полигон, чтобы не скапливаться в трубах», - сообщили общественники.

Челябинская городская свалка находится в центре города – в Металлургическом районе. Ее эксплуатация началась в 1949-м году. Рекультивации свалка подлежала еще с 1993-го года, но официально была закрыта только в сентябре 2018-го.

К тому моменту она занимала почти 90 гектаров. Количество размещенных отходов составляло 17,5 миллиона кубометров. По данным Росприроднадзора, объект давал до 30-ти процентов вредных выбросов в атмосферу Челябинска.

В соответствии с распоряжением правительства РФ единственным исполнителем работ является ФГУП «РосРАО». К работам он приступил в конце 2019-го года после разработки проекта и получения положительных заключений на него государственной экологической и градостроительной экспертизы.

Общая стоимость проекта, который реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», составляет более 4,5 миллиарда рублей.

Рекультивация проводится в три этапа: подготовительный, технический и биологический.

По окончании реализации проекта выбросы в атмосферу города Челябинска и Челябинской области сократятся на 40 миллионов кубических метров в год, а также будет ликвидирована угроза попадания токсичного фильтрата с полигона в реку Миасс и городской водозабор.