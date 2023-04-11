В Челябинской области – наиболее сложная в УрФО пожароопасная обстановка

В Челябинской области сложилась наиболее сложная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами среди всех регионов Уральского федерального округа (УрФО). Если ситуация обострится, то на всей территории Южного Урала введут особый противопожарный режим.

«Пока у нас ситуация наиболее сложная по сравнению с другими регионами УрФО», - сообщил и. о. начальника Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин на брифинге.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 73 лесных пожара на площади 684 гектара, из них 71 – на площади лесного фонда, один на землях Минобороны, один – на территории Ильменского заповедника.

Больше всего пожаров зафиксировано в Аргаяшском районе – 12 пожаров, в Катав-Ивановском, Сосновском и Чебаркульском районах – по семь возгораний, в Красноармейском и Каслинском – по шесть. В половине случаев причиной пожаров становится переход огня в леса с других территорий, в 40,9% - неосторожное обращение жителей с огнем.

На сегодня в регионе установился четвертый класс пожарной опасности (самый высокий – это пятый класс – чрезвычайная опасность).

До настоящего момента особый противопожарный режим действует на территории девяти муниципальных образований области: Катав-Ивановского и Нагайбакского районов (с третьего апреля), Миасского городского округа (с шестого апреля), Аргаяшского, Сосновского и Троицкого, Красноармейского районов и Копейского городского округа (с седьмого апреля), Кунашакского района (с восьмого апреля). С 11 апреля ОПР установлен на территории Чебаркульского муниципального района.

Сегодня, по словам Нигматуллина, локализация пожара идет в Кунашакском районе рядом с селом Аширово. В тушении принимают участие 30 человек, в том числе сотрудник ГУ лесами, регионального ГУ МЧС, арендаторы, представители районной администрации. Работы осложняются из-за болотистой местности. «Пока не прогорит камыш, сложно пробраться к лесам, отмечал и.о. руководителя. Усугубляет ситуацию порывистый ветер.

Валерий Нигматуллин заявил, что если пожароопасная ситуация будет ухудшаться, то возможно введение особого противопожарного режима на всей территории Челябинской области.