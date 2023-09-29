С фонтанами и подсветкой: в Челябинске преображается пруд на улице Енисейской

В Челябинске очень похорошел пруд на улице Енисейской. Водоем за торгово-развлекательным комплексом «Алмаз» обзавелся фонтанами, которые будут красиво светиться в темноте.

Облагороженный пруд находится перед главным административным корпусом компании КОНАР, отмечают в пресс-службе мэрии.

Благодаря большой работе искусственный водоем, некогда имевший техническое назначение, стал красивым, привлекательным для людей. Вокруг него создают полноценную территорию отдыха.

Очистка пруда от грязи и ила была инновационной. Гидроизоляция из мембраны, дренаж, системы рециркуляции и аэрации – все это сделано на данном водном объекте.

Пространство вокруг избавили от поросли, укрепили береговую линию, уложили новый газон, обустроили пешеходные дорожки (это первый этап благоустройства, который подходит к концу).

«На втором этапе будет очищена вторая часть пруда, работы уже активно ведутся и завершатся в следующем году», - сегодня, 29 сентября, рассказала на своей странице в ВКонтакте глава Челябинска Наталья Котова, напомнив, что масштабные преобразования проводятся на средства Промышленной группы КОНАР и компании «Транснефть».

«Хочу поблагодарить руководителя КОНАРа Валерия Бондаренко за то, что меняет формат промышленного пространства, создает в городе уникальную, современную и уютную инфраструктуру», - отметила Наталья Котова.

Челябинцам новое пространство для отдыха пришлось по душе, на странице мэра горожане благодарят представителей бизнеса за замечательный подарок, призывают других предпринимателей брать пример и тоже участвовать в благоустройстве.

«Было бы хорошо, если бы руководители всех крупных контор помогли администрации в благоустройстве! Берите пример, ребятки!» - пишет Роман Филиппов.

«Ух ты, новая локация для прогулок! Челябинск поражает своим ежегодным преображением, говорю вам как гость», - отмечает Людмила Зубовская.

«Был там вчера, хорошее местечко для прогулок с семьей!» - поделился впечатлениями от новой локации Владислав Бойченков.

«Глядишь, так через несколько лет город вообще расцветет», - говорит Лариса Павлова.

«Стильно, модно, молодежно», - считает Светлана Тимофеева.

«Глаз радуется», - отмечает Алексей Песцов.

«Радует, что владельцы больших компаний начали принимать участие в благоустройстве города», - пишет Лера Саканова.

«Рыбку бы еще в пруд, чтобы он жил», - предлагает Максим Мельников.

«Благое дело», - отмечает Ирина Денисенкова.

«После того, как очистят пруд, нужно еще таблички поставить, что купаться там запрещено. Или будет не запрещено?» - интересуется Марк Онищенко.

«Уже симпатично выглядит, ждем завершения», - отмечает Елена Бироева.

Судя по фотографиям, действительно «конфетка» получилась.