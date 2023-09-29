29.09.2023
«Тебе, Небесному Царю»: в Челябинске готовят очередную грандиозную выставку Музеев Московского Кремля
29.09.2023
Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»
29.09.2023
«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт
29.09.2023
Александр Гончаров переназначен бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок
29.09.2023
Школа в Ленинском районе Челябинска обзавелась благоустроенной спортплощадкой
29.09.2023
Жители Челябинской области смогут смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров
С фонтанами и подсветкой: в Челябинске преображается пруд на улице Енисейской
04.09.2023
Челябинский Сад камней не успеют закончить ко Дню города, но прогуляться в нем жители смогут
24.08.2023
В челябинском парке «Плодушка» готовят пространство для детских площадок
15.08.2023
Новый сквер Металлургического района полюбился челябинцам
10.08.2023
На Первом озере Челябинска создают набережную с родником и мостиком
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023