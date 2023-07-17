С первого августа повысят пенсии: кому и в каком размере положена прибавка

С первого августа повысят пенсии работающим пенсионерам. Перерасчёт будет автоматическим, поэтому заявление писать не нужно.

Прибавка зависит от размера зарплаты и от уплаты страховых взносов. Чем выше доход, тем больше прибавка. Максимум она составит три пенсионных балла.

Если пожилой человек знает, какой коэффициент прибавки ему положен, то он может узнать точную цифру на портале «Госуслуги». Также информацию можно уточнить в Социальном фонде.