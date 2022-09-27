В Челябинской области в ближайшие три дня сохранится холодная погода, а в начале октября на Южном Урале потеплеет.

Как сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, с 28 по 30 сентября регион будет находиться под влиянием опустившегося с севера антициклона, ожидается холодная погода при температуре воздуха на 4-6 градусов ниже нормы и слабом ветре.

В ночные часы синоптики прогнозируют заморозки до минус 4-6 градусов, днем будет незначительно выше ноля.

«С приходом октября на Южном Урале потеплеет, - отметила синоптик. - В первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам: ночью 2-7 градусов, днем 8-13 градусов тепла». Местами воздух будет прогреваться до плюс 17 градусов. Gismeteo прогнозируют теплую погоду до конца первой декады октября.