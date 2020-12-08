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Семьи и школьники смогут создать скульптуры на «Таганае»

Национальный парк «Таганай» объявил предновогодний конкурс «Снежная сказка», в котором могут принять участие семьи, школьники и воспитанники детских садов. Южноуральцам предлагают создать сказочных героев из снега, сообщили в пресс-службе минэкологии Челябинской области.

Участники смогут сделать героев Айгуль и Нажибека из легенды о создании нацпарка, сделать образы о Трех Братьях, Откликном гребне, Киалимской бабушке, ссоре Тесьмы с Киолимой.

Южноуральцам также предлагают создать героев народных сказаний и «златоустовских» сказов Павла Бажова («Старых гор подаренье», «Иван-Крылатко»).

«Участниками конкурса «Снежная сказка» могут стать все желающие: семейные команды, школьные классы, группы детских садов или воспитанники художественных студий и кружков», - озвучили в пресс-службе.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться по телефону +7 908 82 48 842 или у администратора визит-центра в Центральной усадьбе национального парка по телефону +7 912 314 34 34.

После регистрации участникам предоставят место работы, выдадут табличку с персональным номером, которую нужно будет установить возле скульптуры. Сделать своего героя можно до 25 декабря.

Итоги конкурса подведут 12 января.