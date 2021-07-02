Шершневское водохранилище пополнилось новыми обитателями

Полторы тонны сеголеток сазана, выращенных Троицкой продовольственной компанией, будет выпущено в Шершневское водохранилище (Челябинская область). Первого июля прошло первое мероприятия в рамках акции по зарыблению водоема с участием Челябинского цинкового завода.

Как сообщает минэкологии, годовалые сазаны были доставлены к месту выпуска в специальном контейнере, который при транспортировке обеспечивает определенный температурный режим воды и подачу кислорода. Вес малька составляет примерно 20 граммов.

В рамках акции предприятие планирует выпустить в озеро около 69 тысяч сеголеток сазана.

«В рамках пополнения биоресурсами акватории Челябинской области мы получили разрешение на зарыбление водохранилища Шершни, - отмечает директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. - Зарыбление водных объектов – важная часть природоохранных мероприятий, и мы планируем сделать подобные акции ежегодными».

Оценить первые результаты акции можно будет уже через несколько месяцев. К сентябрю рыба будет весить около одного килограмма.

«Сазан - рыба неприхотливая, легко приживется, пригодна для любительского лова. Кроме того, сазан подрывает корни водных растений, съедает их и таким образом очищает водоем от водорослей. В конечном счете, это скажется положительно не только на экосистеме озера Шершни, но и на качестве питьевой воды», - отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Замминистра высказал надежду, что примеру Челябинского цинкового завода последуют другие предприятия области.

Фото: Минэкологии