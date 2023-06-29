Штормовое предупреждение для южноуральцев

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют грозы, сильные дожди, крупный град, усиление ветра. Утром в отдельных районах туманы.

«До конца суток 29 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

В пятницу, 30 июня, дожди и грозы ожидаются в северной половине региона, в субботу, первого июля, - лишь в отдельных районах. В Челябинске в предстоящие два дня – преимущественно без осадков.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется 29 июня шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. А ветер может способствовать быстрому распространению огня. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - посоветовали в ГУ МЧС области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.