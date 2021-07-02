Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие двое суток – сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер на фоне высоких температур воздуха.

«Второго и третьего июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Ветер усилится, при грозах его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду, локально - 25 метров в секунду и более. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом в регионе сохраняется изнуряющая жара. «Второго и третьего июля в отдельных районах ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, - предупреждают синоптики. - Сильная жара с максимальными температурами во второй половине дня до 36 градусов и выше». В понедельник температура резко снизится (на 10-15 градусов).

В юго-восточных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории – высокая.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии.

Недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, а также люди, перенесшие инфаркт или инсульт.

В группе риска находятся и люди пожилого возраста с хроническими болезнями, принимающих определённые лекарства.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

При таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП. Миндортранс рекомендует водителям при движении в условиях дождя уменьшить скорость, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, обязательно включать фары и стараться не применять резкое торможение.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

«Особенно важно при любых климатических изменениях усилить контроль над детьми», - предупреждают в ГУ МЧС