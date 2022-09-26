Штормовое предупреждение для южноуральцев на понедельник

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют сильные ливни, местами с мокрым снегом, шквалистый ветер на фоне низкого атмосферного давления.

«В течение суток 26 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, местами с мокрым снегом», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

При прохождении атмосферного фронта прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление упадет до 729 миллиметров ртутного столба, что на 13 единиц ниже нормы. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Ожидается сильное налипание мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог сильная гололедица. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, ГУ МЧС области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов», - напомнили в МЧС.

В ведомстве отметили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», - рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населённого пункта о месте обрыва. Гололёд зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта», - предупредили в ГУ МЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).