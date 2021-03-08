В Челябинской области за сутки выявлено 153 новых случая ковида

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Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки

Неблагоприятные погодные условия в Челябинской области продлятся еще сутки – по девятое марта.

По данным Челябинского Гидрометцентра, седьмого и восьмого марта на всей территории области был отмечен снег, местами умеренный, на юге до сильного. В отдельных районах отмечалась изморозь, слабые метели.

Как сообщает миндортранс региона, вечером в понедельник, восьмого марта, сложная погодная ситуация отмечается в шести районах: Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Кизильском, Нагайбакском, Чесменском. На территории этих муниципалитетов поднялась сильная метель, на дорогах переметы, ограниченная видимость.

Синоптики прогнозируют усиление ветра – местами его порывы будут достигать 16-21 метра в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Гололед на дорогах может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах, выбирать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Южноуральцам настоятельно советуют без крайней необходимости не выезжать в понедельник на трассы южных районов области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «112» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.