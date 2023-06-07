07.06.2023
СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино
07.06.2023
В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров
07.06.2023
В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар
07.06.2023
В Челябинске закроют движение по улице Омской
07.06.2023
Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами
В администрации города заявили: «Попадание остатков топлива в водоем исключено»
18.05.2023
Челябинцев беспокоит состояние реки Миасс, власти анонсируют скорое начало очистки водоема
04.05.2023
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
06.04.2023
Челябинцы продолжат бороться за право жить без офиса нефтяной компании на берегу Миасса
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023