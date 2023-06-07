СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области проверяют размещенную в социальных сетях информацию о загрязнении реки Миасс в столице Южного Урала твердыми отходами.

Доследственная проверка проводится по указанию руководителя регионального следственного управления СК России Петра Решетникова.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит надзор за состоянием водоема.

Распространяемую информацию о смыве остатков топлива с дорог в реку Миасс прокомментировали в администрации Челябинска, сообщив, что Ленинградский мост запроектирован и построен в соответствии с требованиями свода правил (СП) 35.13330 «Мосты и трубы».

«На мосту выполнен организованный сбор воды и дренаж, то есть вода из водоотводных воронок и дренажных трубок собирается в специальный лоток, расположенный под пролетным строением, и по нему перемещается в водоотводы на опорах. На подходах к мосту выполнены дождеприемные колодцы с перепусками в центральный ливневой коллектор. Попадание дождевых и талых вод и, как следствие, остатков топлива с дороги в реку Миасс исключено», - заявили в мэрии.

В настоящее время администрация города заключила контракт, в рамках которого разрабатывается схема водоотведения и ливневого стока по всему Челябинску, а также модернизации очистных сооружений, что положительно повлияет на улучшение экологической обстановки на территории областного центра. Срок выполнения работ - август 2023 года.