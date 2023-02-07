Содержание улично-дорожной сети

Сегодня, седьмого февраля, по данным комитета дорожного хозяйства Челябинска, на улицах города работает 290 единиц техники. В уборке задействовано 542 дорожных рабочих.

Минувшей ночью работало 210 единиц техникии в уборке было задействовано 123 дорожных рабочих. Что практически равнозначно количеству работающих накануне ночью - 201 единица техники и 126 дорожных рабочих.

Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега. Информация о количестве техники и рабочих в дневное время поступает с учётом данных районных администраций.

По плану обследования и эксплуатации ливневой канализации на сегодня. Обследование, ремонт, очистка сетей ливневой канализации: проспект Ленина; а/д «Меридиан»; ул. Рождественского; ул. Блюхера; ул. Энтузиастов; ул. Профинтерна; ул. Салтыкова; ул. Пионерская, 5; ул. Валдайская; ул. Гончаренко; ул. Профессора Благих; ул. Суркова, 37-45.

С полным перечнем плана работ по содержанию улично-дорожно сети можно ознакомиться на сайте администрации города.