06.02.2023
Как убираются улицы Челябинска
06.02.2023
Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО
06.02.2023
Павел Шиляев рассказал об огромном интересе к ММК со стороны туристов
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
04.02.2023
Челябинск станет детской экостолицей России
Как убираются улицы Челябинска
По данным Комитета дорожного хозяйства города
23.11.2022
Наталья Котова назвала количество дорожной техники в Челябинске
23.11.2022
Наталья Котова: Челябинские дороги обрабатывают технической солью в случае крайней необходимости
21.11.2022
Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега
20.11.2022
Котова не указ коммунальщикам
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023