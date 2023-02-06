Как убираются улицы Челябинска

Сегодня, 6 февраля, на улицах города Челябинска работает 287 единиц техники. В уборке задействовано 520 дорожных рабочих.

Официальный telegram-канал Комитета дорожного хозяйства города Челябинска сообщает, что минувшей ночью работала 201 единица техники. В уборке было задействовано 126 дорожных рабочих.

Силами спецтехники и дорожных рабочих производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.

Также сегодня запланированы работы по содержанию и эксплуатации ливневой канализации. Обследование, ремонт, очистка сетей ливневой канализации по следующим адресам: проспект Ленина; автодорога «Меридиан»; ул. Рождественского; Троицкий тракт; ул. Профинтерна; ул. Худякова; ул. Брянская; ул. Челябэнерго; ул. Масленникова, 16; ул. Пионерская, 5; ул. Валдайская; ул. Петра Сумина; ул. Суркова, 37-45, ул. Толстого, 86.