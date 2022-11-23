Наталья Котова: Челябинские дороги обрабатывают технической солью в случае крайней необходимости

Улично-дорожная сеть Челябинска обрабатывается технической солью без примесей и только в исключительных случаях, когда обстановка в городе действительно того требует (когда в результате перепада температур образовывается гололед, с которым техника не может справиться по объективным причинам).

С таким заявлением сегодня, 23 ноября, в прямом эфире, организованном центром управления регионом, выступила глава Челябинска Наталья Котова, отвечая на критику местных жителей по поводу обработки дорог смесью.

По словам мэра, техническая соль имеется в муниципалитете в достаточном количестве. Данный противогололедный материал закупили подрядчики.

Наталья Котова подчеркнула, что благодаря использованию чисто технической соли (без дополнительных фракций, как это происходит в ряде других крупных городов страны со схожими климатическими условиями, чей опыт изучает Челябинск) удается не ухудшать экологическую обстановку в столице Южного Урала.

Кроме того, отметила градоначальница, техническая соль дешевле каких-либо других противогололедных материалов.