Сова Гарри Поттера, замеченная на Аркаиме, вызвала ажиотаж в соцсетях

Фотография белой, или полярной, совы появилась в соцсетях заповедника «Аркаим» (Челябинская область) и вызвала большой ажиотаж, набрав рекордное количество лайков - более восьмисот.

Белая сова обитает в тундровой зоне, однако в поисках пищи залетает в более южные широты. Орнитолог Валерий Захаров в своей монографии «Птицы Южного Урала» характеризует белую сову как немногочисленный зимующий вид, отдельные особи которого ежегодно встречаются в Брединском районе Челябинской области и в заповеднике «Аркаим».

Птица очень осторожна, поэтому подобраться к ней непросто. Снимок удалось сделать фотографу Юрию Зуйкову. Публикация вызвала целый поток обсуждений: посетители заповедника делились своими впечатлениями и историями, связанными с этой птицей.

«Меня белая сова от аварии спасла. Когда на обратном пути с Аркаима пошла на обгон перед спуском, сова пролетела практически перед лобовым стеклом, я нажала на тормоз и увидела встречную машину. Если бы не она, не успела бы перестроиться», - рассказала в соцсетях Лилия Гильманова.

«Мы тоже видели сов по дороге на Аркаим. Была темная ночь и не было света, тьма на дороге, и две совы вели нас по дороге, и мы были в восторге. Потом совы подлетели прямо к машине, но мы даже не подумали их снять, настолько это было волшебно, и они довели нас до светлого пути», - пишет еще одна туристка, Любовь Гордеева.

«Честно говоря, мы даже не ожидали, что белая сова будет настолько популярной. Автору пришлось снимать с большим увеличением, чтобы не спугнуть птицу. Надеемся, что это не единственный снимок белой совы. Мы просим пользователей соцсетей поделиться трофеями фотоохоты, снимки необходимы в научно-популярных и музейных целях», - отметил начальник отдела популяризации культурного наследия заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.