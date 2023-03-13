Суровый Челябинск встречает весну холмами из грязного снега на детских площадках

Суровый Челябинск сурово встречает весну 2023 года: в марте детские площадки города «украшают» рукотворные холмы из грязного снега, отчего унылый, как это всегда бывает в межсезонье, пейзаж становится и вовсе безрадостным.

Подборкой фотографий детской площадки, со всех сторон окруженной отвратительно серыми снежно-грязевыми массами, челябинцы поделились в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте в воскресенье, 12 марта, попросив мэра южноуральской столицы о помощи. Речь идет о дворовой территории по улице Зальцмана, 26, 26-А, 30 в микрорайоне «Чурилово».

«Здравствуйте! Прошу посмотреть кучи грязного снега на детской площадке и решить вопрос по уборке снега. Детки должны играть с химикатами, которые рекой текут в песочницу? Завалили этим снегом деревья и кустарники, маленькие сосны, которые высаживаем ежегодно. Прошу навести порядок на площадке. Спасибо за понимание и помощь», - пишет в своем обращении автор.

Вот как реагируют на это другие жители Челябинска, оставляя комментарии к данному посту.

«Так и в других районах делают. И никто не вывозит», - отмечает Юлия Баркина, на что Максим Королев отвечает ей, что вывозить снег из дворов и не должны, однако вот так сваливать его на детскую площадку, подчеркивает горожанин, нельзя. В завязавшемся обсуждении снежной темы – должны или не должны ответственные лица увозить снег из дворов – Максима Королев поддержал еще один участник беседы по имени Дмитрий Анатольевич: «Не должны. К сожалению, такой закон. Так прописано в ЖК. Могут свалить кучу. Убирать должны, только если мешает проезду».

«Страшно даже смотреть», - сетует Елена Бахаева.

«Управляйки только деньги собирают с жителей, а работы нет никакой! Это государство в государстве!» - возмущается Светлана Федорова.

«Сам работаю с тракторами по уборке снег, НО мне и в голову не приходило свалить снег на детскую площадку. С автором этого поста СОГЛАСЕН: на детскую площадку нельзя», - отмечает Игорь Махолин.

«На Аносова, 7 такая же ситуация: во дворе вывалили снег, убранный с дорог, которые всю зиму поливали химреагентами. И так дышим непонятно каким воздухом, так еще и добивают кучами грязи!» - переживает Наталья Шершнева.