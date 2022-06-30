Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем
30.06.2022

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации с высокой эффективностью п
29.06.2022

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, пятого июля, в московском музее-заповеднике «Коломенское» откроется выставка «Перекре
29.06.2022

Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 28 июня, в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась столичная премьера документаль
29.06.2022

Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, кото
29.06.2022

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2022

Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2022

Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей
Челябинский зоопарк
Среда обитания
30.06.2022 10:41

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

Челябинский зоопарк продолжает радовать многочисленных поклонников видеоисториями из жизни своих подопечных, даря людям разных возрастов самые положительные эмоции: ничто так не поднимает настроение, как созерцание счастливых, веселых и беззаботных животных, танцующих с бревном (как косолапый  Малыш) или же атакующих упаковки из-под яиц (как царевич Север-Алай).

Подписчики МКУ «Челябинский зоопарк» в социальных сетях выражают бурю восторгов, и их можно понять: это действительно огромное удовольствие! Перечислять эпитеты, которыми одаривают читатели обитателей зверинца, нет смысла, лучше просто смотреть и наслаждаться.

Так, можно бесконечно смотреть видео, главным героем которого является пятнистая кроха с кисточками на ушках.

«Приготовьтесь к самому милому зрелищу на много дней вперёд! Рысёнок, родившийся 17 мая, начал выходить на публику. Ну что за милый колобок. Больше месяца рысь Пятнышко скрывала котёнка от посторонних глаз, да и сама практически перестала показываться посетителям, погрузившись в материнские заботы. А мы, в свою очередь, не беспокоили самку, в глубине души сгорая от любопытства. И вот это случилось! Пушистое чудо уже появляется перед посетителями, познает окружающий мир под чутким материнским контролем. Папа Персей проявляет много интереса к малышу, но ещё некоторое время отцу придется пожить отдельно, чтобы случайно не навредить детёнышу в процессе игр, ведь Персик ещё сам как ребёнок. Точный пол котёнка пока неизвестен, узнаем только в июле», - рассказали в челябинском зоопарке.

А вот как описали сотрудники учреждения трапезу сурков: «Соня и Филя - парочка не жадная: на каждый их «званый ужин» слетается много желающих отведать вкусной и полезной пищи. Нескромные голуби чувствуют себя уверенно за общим столом, но хозяевам вольера во время трапезы стараются не мешать. Сурки, конечно, не хищники, но если закричат… Поэтому пернатые соблюдают этикет и дистанцию, а грызуны не против поделиться с ними остатками обеда».

И это только крошечная часть всех мини-фильмов из жизни обитателей челябинского зоопарка.

Автор: Евгения Александрова
Челябинский зоопарк
Новости по тегу: Челябинский зоопарк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2022

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, кото
Федерация

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России установили еще один официальный праздник - День семьи, любви и верности. Его будут отмеч
Общество

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект. О
Общество

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Погода на предстоящей неделе в Челябинской области ожидается прохладной, количество осадков умень
Среда обитания

Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной

26.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие выходные в Челябинской области широко отметят День молодежи. ЧЕЛЯ
Культура

АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области

24.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новогодние праздники в 2023 году в России продлятся девять дней - с 31 декабря по восьмое января
Общество

Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января

24.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем
30.06.2022

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации с высокой эффективностью п
29.06.2022

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, пятого июля, в московском музее-заповеднике «Коломенское» откроется выставка «Перекре
29.06.2022

Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 28 июня, в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась столичная премьера документаль
29.06.2022

Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, кото
29.06.2022

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

30.06.2022 10:41

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

30.06.2022 10:11

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022 09:42

Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов

30.06.2022 09:35

Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану

30.06.2022 09:19

Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид

30.06.2022 09:19

Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима

29.06.2022 17:56

В четверг в Челябинской области прохладно, днем местами небольшие дожди

29.06.2022 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2022 17:36

Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей

29.06.2022 17:09

В Историческом музее Южного Урала представят 70 лучших снимков со всего мира

29.06.2022 16:54

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций

29.06.2022 16:10

В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»

29.06.2022 15:47

Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду

29.06.2022 15:11

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в страны Восточной Европы

29.06.2022 14:57

О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

29.06.2022 14:26

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

29.06.2022 14:23

Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском

29.06.2022 13:47

Предпремьерный показ «Булок» (16+) с Кристиной Асмус пройдет в «Синема Парк «Горки

29.06.2022 13:44

Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов

29.06.2022 13:38

В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют изъеденные коррозией тепловые сети

29.06.2022 13:28

Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске

29.06.2022 12:44

В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков

29.06.2022 12:24

Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат

29.06.2022 11:50

В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом

29.06.2022 11:35

В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам

29.06.2022 11:28

Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон

29.06.2022 11:09

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022 10:53

На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель

29.06.2022 10:27

В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу

29.06.2022 10:21

Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

29.06.2022 10:14

«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов

29.06.2022 10:04

Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря

29.06.2022 09:38

Текслер обратился к главе минсельхоза РФ за господдержкой

29.06.2022 09:38

В Челябинске состоится концерт памяти погибших в Аргуне в 2000 году южноуральских правоохранителях

28.06.2022 23:04

Челябинский парк Гагарина ищет желающих улучшить его облик и наполнение

28.06.2022 21:02

В Челябинске отключат светофоры на улице Труда

28.06.2022 20:55

Родители челябинских выпускников пожаловались на самоуправство проверяющих ЕГЭ: в областном минобразования с этим не согласились

28.06.2022 18:56

Экс-заместителю директора «Городской среды» Челябинска ужесточили меру пресечения

28.06.2022 18:46

В 2022 году Челябинская агломерация получит новые автобусы в рамках проекта «БКД»

28.06.2022 18:00

Анонсы событий и мероприятий на 29 июня

28.06.2022 17:58

Челябинская область увеличила доходы от управления региональным имуществом

28.06.2022 17:37

Старшеклассники смогли испытать себя в качестве инженеров УГМК

28.06.2022 16:57

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022 16:50

На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон

28.06.2022 16:26

Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона

28.06.2022 15:58

Из Челябинска в Златоуст и Миасс - на поезде повышенной комфортности

28.06.2022 15:41

Сельхозземли в Челябинской области кишат паразитами

28.06.2022 15:19

В среду в Челябинской области прохладно, местами небольшие дожди

28.06.2022 14:39

Алексей Текслер положительно оценил работы в сквере у «Юности» и на пешеходной зоне по Свободы

28.06.2022 14:16

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июля

28.06.2022 13:55

Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс

28.06.2022 13:32

Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»

28.06.2022 12:40

В Магнитогорске уже принимают заявления на пособия на подготовку детей к школе, в области – пока нет

28.06.2022 12:23

Сотрудница администрации Курчатовского района – лауреат Премии Заксобрания

28.06.2022 12:15

Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек

28.06.2022 11:50

В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это

28.06.2022 11:25

За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо

28.06.2022 11:16

Южноуральцы могут пожертвовать на строительство храма в Челябинске

28.06.2022 10:46

Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе

28.06.2022 10:17

Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин

28.06.2022 10:09

Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию

28.06.2022 10:02

В Курчатовском районе Челябинска тщательно следят за состоянием улиц и дворов

28.06.2022 09:38

Южноуральцы могут собрать книги для детей ДНР и ЛНР

28.06.2022 09:31

Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля

28.06.2022 09:31

Челябинка инициировала проведение научных девичников по всей стране

27.06.2022 20:57

Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ

27.06.2022 18:21

Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению

27.06.2022 18:08

В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике

27.06.2022 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 28 июня

27.06.2022 17:34

Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»

27.06.2022 17:19

Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами

27.06.2022 16:42

TINKOFF BLACK - ВЫГОДНАЯ ДЕБЕТОВАЯ КАРТА С КЭШБЭКОМ

27.06.2022 16:22

Депутат и общественник Корнев подарил ветеранам и челябинцам с инвалидностью отдых на берегу

27.06.2022 16:01

Во вторник в Челябинской области прохладно, местами дожди

27.06.2022 16:00

В Карабаше туристы заблудились в районе Чертовых ворот и пропала бабушка-грибница

27.06.2022 15:44

Спасатели Миасса достали из озера затонувшую «Ладу» и вернули на берег унесенных ветром сапбордистов

27.06.2022 15:28

В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение

27.06.2022 15:07

Затянувшееся строительство детсада в Копейске завершит новый подрядчик

27.06.2022 14:52

Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше

27.06.2022 14:24

Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа

27.06.2022 13:44

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022 13:31

Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера в Челябинске скоро начнется

27.06.2022 13:00

Театр «НитьЯ» снова в Челябинске

27.06.2022 12:53

Кубок Стэнли снова попал в челябинские руки

27.06.2022 12:48

С заключением контракта на допозеленение площади Павших в Челябинске вышла заминка

27.06.2022 12:08

Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков

27.06.2022 12:08

Челябинцам окажут помощь по соцконтрактам на сумму свыше 69 миллионов рублей

27.06.2022 11:56

Челябинские власти улучшают условия службы участковых уполномоченных

27.06.2022 11:32

За неделю ковид оборвал жизни 18 южноуральцев

27.06.2022 11:12

Гроза и град не сумели «отменить» Ильменский фестиваль

27.06.2022 11:06

Наталья Котова заявила о «мокрых» провокациях со стороны «доброжелателей» мэрии

27.06.2022 11:03

Сенатор: Минпросвещения РФ откровенно саботируют исполнение поручения президента

27.06.2022 10:46

Челябинские власти сообщили о масштабном обустройстве трамвайных остановок в этом году

27.06.2022 10:37

Ксензов рассказал о работе над проектом реконструкции привокзальной площади Челябинска

27.06.2022 10:18

В Челябинской области 11,5% исследованных проб воды не соответствует норме

27.06.2022 10:15

На улице Ворошилова в Челябинске могут восстановить двустороннее движение

27.06.2022 09:57

На трассе М-5 в Челябинской области снова столкнулись большегрузы

27.06.2022 09:55

В Челябинской области треть жителей – молодежь в возрасте от 15 до 34 лет

27.06.2022 09:43

Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на разрушение Кировского моста

27.06.2022 09:20

В понедельник в Челябинской области прохладно и ветрено, в горных районах пройдут дожди