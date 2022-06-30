Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

Челябинский зоопарк продолжает радовать многочисленных поклонников видеоисториями из жизни своих подопечных, даря людям разных возрастов самые положительные эмоции: ничто так не поднимает настроение, как созерцание счастливых, веселых и беззаботных животных, танцующих с бревном (как косолапый Малыш) или же атакующих упаковки из-под яиц (как царевич Север-Алай).

Подписчики МКУ «Челябинский зоопарк» в социальных сетях выражают бурю восторгов, и их можно понять: это действительно огромное удовольствие! Перечислять эпитеты, которыми одаривают читатели обитателей зверинца, нет смысла, лучше просто смотреть и наслаждаться.

Так, можно бесконечно смотреть видео, главным героем которого является пятнистая кроха с кисточками на ушках.

«Приготовьтесь к самому милому зрелищу на много дней вперёд! Рысёнок, родившийся 17 мая, начал выходить на публику. Ну что за милый колобок. Больше месяца рысь Пятнышко скрывала котёнка от посторонних глаз, да и сама практически перестала показываться посетителям, погрузившись в материнские заботы. А мы, в свою очередь, не беспокоили самку, в глубине души сгорая от любопытства. И вот это случилось! Пушистое чудо уже появляется перед посетителями, познает окружающий мир под чутким материнским контролем. Папа Персей проявляет много интереса к малышу, но ещё некоторое время отцу придется пожить отдельно, чтобы случайно не навредить детёнышу в процессе игр, ведь Персик ещё сам как ребёнок. Точный пол котёнка пока неизвестен, узнаем только в июле», - рассказали в челябинском зоопарке.

А вот как описали сотрудники учреждения трапезу сурков: «Соня и Филя - парочка не жадная: на каждый их «званый ужин» слетается много желающих отведать вкусной и полезной пищи. Нескромные голуби чувствуют себя уверенно за общим столом, но хозяевам вольера во время трапезы стараются не мешать. Сурки, конечно, не хищники, но если закричат… Поэтому пернатые соблюдают этикет и дистанцию, а грызуны не против поделиться с ними остатками обеда».

И это только крошечная часть всех мини-фильмов из жизни обитателей челябинского зоопарка.