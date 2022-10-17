Тропинки от лыжной базы до экотропы на северо-западе Челябинска выложили плиткой

На северо-западе Челябинске завершили первый этап благоустройства тропиночной сети от лыжной базы до экотропы в микрорайоне «Александровский».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, челябинцы давно просили обустроить удобный проход по этой территории.

«Силами собственников спорткомплекса на лыжной базе тропинки выложены плиткой и отлично вписались в имеющуюся экосистему», - рассказали в администрации Челябинска.

На следующем этапе благоустройства планируется установить там скамейки и урны, а также организовать освещение. Данные работы будут проведены в следующем году.