Туристы Челябинской области путешествуют по стране с уверенным сигналом

Жители Челябинской области стали больше времени проводить в пути. Число южноуральцев, которые хоть раз выезжали за пределы своего региона и путешествовали по стране, выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

Только в феврале каждый час в дорогу отправлялись около 400 человек с сим-картами МегаФона. Для путешественников оператор улучшил покрытие трасс.

Топовыми направлениями для поездок южноуральцев в этом году стали Екатеринбург, Москва и Уфа. В эти города отправился почти каждый третий турист из региона. Также в первую десятку входят Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Казань, Самара и Пермь. Набирают популярность и необычные места – Калмыкия и Якутия.

Для комфорта путешественников МегаФон улучшил покрытие и увеличил емкость сети на автодорогах Челябинской области: Магнитогорск – Белорецк, Магнитогорск – Южноуральск, Кизильское – Бреды, Челябинск – Москва, Челябинск – Магнитогорск и Магнитогорск – Сибай. Кроме того, улучшения затронули направление к хребту Уреньга, который стал пользоваться повышенной популярностью у жителей области и туристов из соседних регионов. Ковровое покрытие обеспечено и на популярной трассе Челябинск – Екатеринбург.

Сигнал МегаФона также уверенно ловит более чем на 95% территории 32-х важных магистральных автодорог России. Протяженность покрытия связью, по данным последнего исследования Роскомнадзора, превысила 26 тысяч километров. На 13-ти транспортных артериях покрытие достигает 100%. Среди них А-310 Челябинск – Троицк, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-10 «Россия», А-147 Джубга – Сочи.

Еще на 12-ти дорогах федерального значения телефон будет уверенно ловить сеть на протяжении свыше 95% пути. Это такие трассы, как М-5 «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск), Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган - Омск - Новосибирск), М-4 «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск), А-370 «Уссури» (Хабаровск - Владивосток).

«Оставаться на связи и быть онлайн крайне важно, особенно в пути. Уверенный прием в смартфоне – это навигация, оперативная помощь в чрезвычайных ситуациях, спокойствие близких. Мы уже подсвечиваем «зеленым» сигналом тысячи километров дорог и продолжаем работать в этом направлении как на уровне региона, так и в масштабах всей страны», – отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.