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Участники соцопроса против высоток возле Челябинского бора, а власти нарушений не увидели

Результаты социологического опроса РАНХиГС, проведенного среди жителей Челябинска по вопросам сохранения городского бора, показали: 84% опрошенных против строительства на его границах жилых и гостиничных зданий. Эти цифры были озвучены сегодня, 16 марта, на очередном заседании рабочей группы в Законодательном собрании Челябинской области. Цель исследований - оценить с одной стороны отношение челябинцев к бору, а с другой – качество бора, по мнению горожан.

Среди участников рабочей группы есть и депутаты, и экологи, и общественники, но необходимо было узнать и мнение жителей города по вопросам состояния и перспектив развития челябинского бора. В этой связи Комитет по экологии и природопользованию Заксобрания заказал в РАНХиГС социологическое исследование. Оно было проведено в период с 19 по 27 декабря 2020 года, всего было опрошено 400 горожан. Результаты опроса весьма интересны.

Так, 14 % респондентов и вовсе не знали о существовании городского бора в Челябинске (14%). В целом, горожане часто посещают бор (18%) и прежде всего для занятий активными видами спорта. Эксперты-экологи подчеркнули, что соцопрос доказывает возрастающую антропологическую нагрузку на бор, который буквально «вытаптывается» горожанами.

Основными проблемами городского бора челябинцы назвали загрязнение памятника природы мусором (69%), движение по бору транспорта (43%), слабый контроль за состоянием бора со стороны городской власти (31%). Категорично жители города относятся и к застройкам внутри городского бора и рядом с ним: 84% респондентов высказались строго против строительства жилых и гостиничных зданий. С другой стороны, 56% высказались «за» строительство поблизости спортивных объектов.

Самыми популярными мерами по восстановлению бора оказались: уход за деревьями (44%), повышение уровня культуры горожан (43%), санитарные рубки и высадка деревьев (39%), увеличение финансирования (27%).

Но готовы ли жители принимать личное участие в сохранении и восстановлении бора? В высадке деревьев готовы помочь 43% челябинцев, а в уборке мусора – 40%. Но практически треть опрошенных (27%) не готова тратить на это свои силы.

Также на заседании председатель Комитета по экологии и природопользованию Заксобрания области Михаил Махов представил ответы органов госвласти по поводу законности выделения земельных участков под застройку и условий осуществления хозяйственной деятельности. Никакое ведомство, в том числе прокуратура, нарушения по этим вопросам не выявили.

По словам общественников, они будут добиваться от прокуратуры и других смежных силовых ведомств запрета на застройку высотками участка бора около СК «Полет».

Работа экспертов по разным вопросам будет также продолжена, предложения по решению проблемы будут обобщаться для того, чтобы в будущем (хотя неизвестно насколько далеком) представить их губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.